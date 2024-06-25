Останки восьми пропавших без вести в I Карабахской войне шехидов будут перезахоронены

Установлены место и дата перезахоронения останков восьми пропавших без вести в Первой Карабахской войне шехидов.

Установлены место и дата перезахоронения останков восьми пропавших без вести в Первой Карабахской войне шехидов.

Как сообщает Report, 27 июня останки Баратова Хормета Бейтулла оглу, Агаева Шахлара Гусейнага оглу и Гасымова Адыгёзала Амирсолтан оглу будут перезахоронены в Хачмазе, останки Зейналова Уджара Фидаил оглу - в Гёйгёльском районе, а Аскерова Ахлимана Вахид оглу - в Шемкире.

Останки Джавадова Эльмана Хуршуд оглу будут перезахоронены 28 июня на Аллее шехидов в городе Сумгайыте, Абдурахманова Ясина Шакир оглу - в селе Гараджан-Шихлар Агдашского района, Ягубова Фагана Мисир оглу - в селе Сарыджалы Тертерского района.