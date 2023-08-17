Останки убитых в Украине азербайджанцев доставлены на родину

Останки убитых в Херсонской области Украины азербайджанцев Азизова Орхана Махир оглу и Гадирова Рамиза Абузар оглу доставлены на родину.

Останки убитых в Херсонской области Украины азербайджанцев Азизова Орхана Махир оглу и Гадирова Рамиза Абузар оглу доставлены на родину.

Как передает верхнеширванское бюро Report, останки погибших были доставлены в село Мамедгасымлы Зардабского района в 05:00 утра.

После совершения в сельской мечети заупокойной молитвы они были похоронен на кладбище в селе Мамедгасымлы.

Отметим, что погибшие были семейными и воспитывали малолетних детей.

Как сообщили местному бюро Report члены их семей, Рамиз Гадиров и Орхан Азизов отправились в Украину на заработки около пяти месяцев назад.

Напомним, что ночью 13 августа принадлежащий российской армии танк проехал по груженому плодоовощной продукцией автомобилю, внутри которого находились азербайджанцы. В результате инцидента погибли два человека.