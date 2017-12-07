Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.12.2017)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|61,22
|-1,64
|4,4
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|55,96
|-1,66
|2,24
|Золото (доллар/унция)
|1 266,1
|1,2
|116,1
|Индексы
|Dow-Jones
|24 140,91
|-39,73
|4 378,31
|S&P 500
|2 629,27
|-0,3
|390,44
|Nasdaq
|6 776,38
|14,17
|1 393,27
|Nikkei
|22 428,79
|-193,59
|3 314,42
|Dax
|12 998,85
|-49,69
|1 517,79
|FTSE 100
|7 348,03
|20,53
|205,2
|CAC 40
|5 374,35
|-1,18
|512,04
|Shanghai Composite
|3 293,965
|-9,71
|190,325
|Bist 100
|105 303,9
|-956,05
|27 165,28
|RTS
|1131,38
|-2,87
|-20,95
|Валюта
|USD/EUR
|1,1796
|-0,003
|0,128
|USD/GBP
|1,3393
|-0,0053
|0,1055
|JPY/USD
|112,29
|-0,25
|-7
|RUB/USD
|59,1962
|0,4433
|-2,0768
|TRY/USD
|3,8501
|0,0059
|0,3224
|CNY/USD
|6,6149
|-0,0044
|-0,3301
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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