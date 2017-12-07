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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.12.2017)

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 61,22 -1,64 4,4
    Нефть WTI (доллар/баррель) 55,96 -1,66 2,24
    Золото (доллар/унция) 1 266,1 1,2 116,1
    Индексы
    Dow-Jones 24 140,91 -39,73 4 378,31
    S&P 500 2 629,27 -0,3 390,44
    Nasdaq 6 776,38 14,17 1 393,27
    Nikkei 22 428,79 -193,59 3 314,42
    Dax 12 998,85 -49,69 1 517,79
    FTSE 100 7 348,03 20,53 205,2
    CAC 40 5 374,35 -1,18 512,04
    Shanghai Composite 3 293,965 -9,71 190,325
    Bist 100 105 303,9 -956,05 27 165,28
    RTS 1131,38 -2,87 -20,95
    Валюта
    USD/EUR 1,1796 -0,003 0,128
    USD/GBP 1,3393 -0,0053 0,1055
    JPY/USD 112,29 -0,25 -7
    RUB/USD 59,1962 0,4433 -2,0768
    TRY/USD 3,8501 0,0059 0,3224
    CNY/USD 6,6149 -0,0044 -0,3301
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