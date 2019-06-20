Осквернена могила Элины Гаджиевой, возбуждено новое уголовное дело

На могиле покончившей с собой бакинской школьницы Элины Гаджиевой порвана фотография, разбросаны цветы.

Об этом Report сообщил адвокат Эмин Исаев.

Адвокат сообщил, что неизвестно, кем это совершено, и в связи с возбужденным по статье 245 (надругательство над могилой) УК будут приняты соответствующие шаги.

Адвокат добавил, что завершена комиссионная экспертиза, назначенная по уголовному делу в связи со смертью школьницы полной средней школы №162, 14-летней Элины Гаджиевой: "После представления нам результатов экспертизы будут продолжены следственные действия".