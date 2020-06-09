Оскорбивший в Ясамальском районе супружескую пару полицейский уволен

Расследованы видеокадры, снятые в Ясамальском районе Баку при задержании 7 июня забросавших мусором сотрудников полиции, осуществляющих надзор за усиленным карантинным режимом. Было установлено, что один из сотрудников полиции при разговоре с женщиной на повышенных тонах употребил в адрес ее мужа неуместное выражение, что было оценено как непростительный факт.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что женщина была приглашена в Главное управление полиции города Баку, ей принесли извинения.

После этого руководство МВД приняло решение об увольнении этого сотрудника и проведении в отношении него служебной проверки.

Во время задержания подозреваемых 8 июня в Ясамальском районе сотрудники милиции оскорбили женщину и ее мужа, назвав их "зайцами".

В ходе операции было задержано 11 человек за то, что они бросали различные предметы в сотрудников правоохранительных органов.