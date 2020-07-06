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Оскорбивший журналистов в отеле Fairmont Baku арестован

Оскорбивший журналистов в отеле Fairmont Baku арестован Оскорбивший журналистов в отеле Fairmont Baku арестован
Происшествия
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6 июля 2020 г. 14:37
Оскорбивший журналистов в отеле Fairmont Baku арестован

Принято решение в связи с Исмаилом Бабаевым, задержанным в ходе полицейской операции за нарушение карантинного режима в отеле Fairmont Baku.

Как передает Report, согласно постановлению Сабаильского районного суда, он приговорен к 20 суткам административного ареста. 

В пресс-службе Главного управления полиции Баку Report подтвердили эту информацию.

Отметим, что выходец из Джалилабадского района Исмаил Бабаев, оскорбивший журналистов, приходится сыном бизнесмену Фатулле Бабаеву. 

Отметим, что сын бизнесмена не в первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом году на автомобиле Mercedes Gelandewagen он врезался в три автомобиля. 

 

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Версия на азербайджанском языке "Fairmont Baku" hotelində jurnalistləri təhqir edən şəxs həbs edildi

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