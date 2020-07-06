Оскорбивший журналистов в отеле Fairmont Baku арестован

Принято решение в связи с Исмаилом Бабаевым, задержанным в ходе полицейской операции за нарушение карантинного режима в отеле Fairmont Baku.
Как передает Report, согласно постановлению Сабаильского районного суда, он приговорен к 20 суткам административного ареста.
В пресс-службе Главного управления полиции Баку Report подтвердили эту информацию.
Отметим, что выходец из Джалилабадского района Исмаил Бабаев, оскорбивший журналистов, приходится сыном бизнесмену Фатулле Бабаеву.
Отметим, что сын бизнесмена не в первый раз оказывается в центре скандала. В прошлом году на автомобиле Mercedes Gelandewagen он врезался в три автомобиля.