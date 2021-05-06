Оскорбившего блогера Мехмана Гусейнова вызвали в полицию

Установлена личность лжеполицейского

На видео, обнародованном блогером Мехманом Гусейновым, запечатлен человек, представлявшийся полицейским и угрожавший людям.

Начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report о проведении разбирательства в связи с действиями этого человека.

"Установлена личность лжеполицейского. Им оказался 42-летний житель столицы Эльхан Тагиев. Он был приглашен в Наримановское РУП, где с ним была проведена разъяснительная беседа. Этот человек не является сотрудником полиции и вообще никогда не служил в органах полиции. Эльхан Тагиев принес извинения, выразив сожаление по поводу грубых высказываний, сделанных во время пререканий с блогером", - сообщил Э.Гаджиев.