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    ​Оштрафованы водители около 50-ти автобусов - ФОТО

    Эльмар Велиев выразил недовольство положением дел в общественном транспорте

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Гяндже прошли очередные рейды в отношении водителей общественного транспорта.

    Как сообщает Report, контрольные мероприятия, организованные сотрудниками ООО "Региональный транспортный департамент №1" и Государственной дорожной полиции, охватили центр города и окраины. Цель рейда заключалась в выявлении не имеющих водительских прав водителей и нарушителей правил дорожного движения.

    В ходе рейдов были выявлены водители, управляющие транспортом без водительских прав. Были зафиксированы также случаи, когда водители брали или высаживали пассажиров вне остановок. Около 50-ти нарушителей оштрафованы в административном порядке.

    Напомним, что на прошедшем вчера заседании Исполнительной власти Гянджи, посвященном итогам первого квартала 2015 года, мэр города Эльмар Велиев выразил недовольство положением дел в общественном транспорте.  

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