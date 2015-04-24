​Оштрафованы водители около 50-ти автобусов - ФОТО

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Гяндже прошли очередные рейды в отношении водителей общественного транспорта.

Как сообщает Report, контрольные мероприятия, организованные сотрудниками ООО "Региональный транспортный департамент №1" и Государственной дорожной полиции, охватили центр города и окраины. Цель рейда заключалась в выявлении не имеющих водительских прав водителей и нарушителей правил дорожного движения.

В ходе рейдов были выявлены водители, управляющие транспортом без водительских прав. Были зафиксированы также случаи, когда водители брали или высаживали пассажиров вне остановок. Около 50-ти нарушителей оштрафованы в административном порядке.

Напомним, что на прошедшем вчера заседании Исполнительной власти Гянджи, посвященном итогам первого квартала 2015 года, мэр города Эльмар Велиев выразил недовольство положением дел в общественном транспорте.