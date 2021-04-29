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В Масазыре оштрафованы владелец ресторана и 65 посетителей

В Масазыре оштрафованы владелец ресторана и 65 посетителей В отношении 65 человек, присутствовавших на свадьбе, составлены протоколы
Происшествия
29 апреля 2021 г. 12:15
В Масазыре оштрафованы владелец ресторана и 65 посетителей

Сотрудники Абшеронского районного управления полиции предотвратили проведение свадебного торжества.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, 28 апреля в полицию поступила информация о проведении свадебной церемонии с участием 65 человек в ресторане "Кенд оджагы" в поселке Масазыр.

С арендатором ресторана Мансуром Халиловым и лицами, участвовавшими на свадебном торжестве, была проведена беседа.

М.Халилов оштрафован на сумму 5 тысяч манатов. В отношении 65 человек, присутствовавших на свадьбе, составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован на сумму 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeronda toy keçirilən restoran sahibi və 65 nəfər cərimələnib - VİDEO

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