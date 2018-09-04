Оштрафованы родители детей, произносящих в соцсети тосты со стаканом в руке

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Оштрафованы родители детей, произносящих в распространенном в соцсетях видеоролике тосты со стаканом в руке.

Как сообщил Report заместитель начальника пресс-службы министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде, в последние дни на некоторых сайтах и в соцсетях распространен видеоролик, где дети курят и употребляют спиртное.

"Было проведено расследование для определения места, где был снят видеоролик и выявления лиц, заснявших и распространивших его в соцсетях. Удалось установить, что кадры были сняты в поселке Беновшелер Агдамского района. Приехавшие к знакомым в поселок Беновшелер в июне этого года родившиеся в Баку двое подростков решили собраться во дворе ровесников - двух братьев - и заснять все на камеру. Принеся из дома столовые приборы и продукты, они стали распивать воду, имитируя, что пьют спиртное", - сказал О.Мансурзаде.

По его словам, произнося тосты в честь ныне находящегося на воинской службе земляка, мальчики выпили заранее разлитую в стаканы воду: "Снятый и размещенный в соцсети одним из приехавших из Баку подростков видеоролик быстро распространился как в сети, так и на сайтах. В ходе расследований детей и их родителей пригласили в соответствующие территориальные органы полиции, с ними была проведена профилактическая беседа, в отношении родителей был составлен административный протокол и применен соответствующий штраф".

"Следует с сожалением отметить, что информация, отражающая подобные негативные явления, не передается соответствующим госорганам, в том числе территориальным органам полиции для принятия соответствующих мер, а передается в некоторые интернет-ресурсы и информационные сайты, которые гонятся за дешевой сенсацией и рейтингом. Подобная неуточненная и непроверенная информация вводит общество в заблуждение, что категорически недопустимо", - отметил О.Мансурзаде.