О нас
Report Georgia
Аудио новости

Оштрафованы продававшие табачную продукцию несовершеннолетним

Оштрафованы продававшие табачную продукцию несовершеннолетним Со стороны правоохранительных органов принимаются постоянные меры по предотвращению продажи алкогольных напитков и табачной продукции несовершеннолетним.
Происшествия
4 декабря 2021 г. 14:11
Оштрафованы продававшие табачную продукцию несовершеннолетним

Со стороны правоохранительных органов принимаются постоянные меры по предотвращению продажи алкогольных напитков и табачной продукции несовершеннолетним.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

Проведен очередной совместный рейд Главным управлением общественной безопасности и сотрудниками Управления полиции Ясамальского района. На территории Ясамальского района были выявлены 3 киоска, где продавали табачную продукцию несовершеннолетним.

В отношении этих продавцов была применена мера в виде административного выговора, на основе статьи 455,2 (продажа несовершеннолетним спиртных напитков и табачной продукции) Кодекса об административных проступках.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatı satanlar cərimələnib

Экслюзивные новости

Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi