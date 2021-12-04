Оштрафованы продававшие табачную продукцию несовершеннолетним

Со стороны правоохранительных органов принимаются постоянные меры по предотвращению продажи алкогольных напитков и табачной продукции несовершеннолетним.

Со стороны правоохранительных органов принимаются постоянные меры по предотвращению продажи алкогольных напитков и табачной продукции несовершеннолетним.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

Проведен очередной совместный рейд Главным управлением общественной безопасности и сотрудниками Управления полиции Ясамальского района. На территории Ясамальского района были выявлены 3 киоска, где продавали табачную продукцию несовершеннолетним.

В отношении этих продавцов была применена мера в виде административного выговора, на основе статьи 455,2 (продажа несовершеннолетним спиртных напитков и табачной продукции) Кодекса об административных проступках.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.