Оштрафованы лица, приехавшие на отдых в Губу

Оштрафованы прибывшие в Губу на отдых

Продолжаются мероприятия в отношении лиц, проявляющих безответственное поведение в связи с объявленным в стране особым карантинным режимом, а также отправляющихся в районы на отдых.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате рейдов, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции в расположенных на территории района центрах отдыха, были обнаружены и привлечены к ответственности лица, прибывшие в нарушение правил особого карантинного режима в район на отдых.

Среди них были и те, кто прибыл в Губинский район на отдых на основе разрешений с рабочих мест.

В ходе рейда в отношении нарушителей правил особого карантинного режима были составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, они были привлечены к ответственности в административном порядке.