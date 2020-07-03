О нас
Report Georgia

Оштрафованы лица, приехавшие на отдых в Губу

Оштрафованы лица, приехавшие на отдых в Губу Оштрафованы прибывшие в Губу на отдых
Происшествия
0
3 июля 2020 г. 16:04
Оштрафованы лица, приехавшие на отдых в Губу

Продолжаются мероприятия в отношении лиц, проявляющих безответственное поведение в связи с объявленным в стране особым карантинным режимом, а также отправляющихся в районы на отдых.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате рейдов, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции в расположенных на территории района центрах отдыха, были обнаружены и привлечены к ответственности лица, прибывшие в нарушение правил особого карантинного режима в район на отдых.

Среди них были и те, кто прибыл в Губинский район на отдых на основе разрешений с рабочих мест. 

В ходе рейда в отношении нарушителей правил особого карантинного режима были составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, они были привлечены к ответственности в административном порядке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qubaya istirahət etməyə gedən şəxslər cərimələndi

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Баку больной коронавирусом вышел за покупками
В Баку больной коронавирусом вышел за покупками
3 июля 2020 г. 15:33
СГБ проводит операцию в МИД Азербайджана
СГБ проводит операцию в МИД Азербайджана
3 июля 2020 г. 13:34
МВД: В дорожных авариях погибли 5 человек
МВД: В дорожных авариях погибли 5 человек
3 июля 2020 г. 12:55
Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей?
Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей?
3 июля 2020 г. 11:31
МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина
МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина
3 июля 2020 г. 09:30
В Гёйчае автомобиль сбил 33-летнюю женщину
В Гёйчае автомобиль сбил 33-летнюю женщину
3 июля 2020 г. 06:50
Главред AzTV скончался от коронавируса
ФотоГлавред AzTV скончался от коронавируса
3 июля 2020 г. 02:30
Начинается суд по делу женщины, ранившей гражданского мужа 
Начинается суд по делу женщины, ранившей гражданского мужа 
2 июля 2020 г. 18:10
В закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия
ФотоВ закрытых помещениях продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия
2 июля 2020 г. 17:32
Следует ли на 8103 отправлять госномер автомобиля?
Следует ли на 8103 отправлять госномер автомобиля?
2 июля 2020 г. 15:06

Последние новости

17:07
ФотоВ ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах Здравоохранение
17:04
В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч Другие страны
16:59
На выходных произойдет очередное лунное затмение Наука и образование
16:45
ФотоБалаханы превратится в новое туристическое направление Туризм
16:42
Адвокат Эльман Пашаев: Ефремов не считает себя виновным в ДТП В регионе
16:39
В Пакистане в результате ДТП погибли 29 человек Другие страны
16:35
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию В регионе
16:19
"Хыналыг" включен в предварительный список Комитета всемирного наследия Туризм
16:04
ФотоОштрафованы лица, приехавшие на отдых в Губу Происшествия
15:33
В Баку больной коронавирусом вышел за покупками Происшествия
15:30
В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19 Другие страны
15:19
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Индивидуальные
15:18
СМИ: Лионель Месси уходит из "Барселоны" Футбол
15:10
ФотоАзербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики Энергетика
15:04
Стартовал новый сезон "Формулы-1" Индивидуальные