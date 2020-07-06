Полиция оштрафовала прибывших в Гах "любителей" отдыха

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гахского РОП проводят рейды против водителей, незаконно прибывших на территорию района с целью отдыха.
Как передает северо-западное бюро Report, дорожная полиция останавливала водителей, проверяла их документы.
Среди прибывших были лица, злоупотребившие разрешениями, выданными им с места работы в государственных управлениях и учреждениях, а также те, кто не имел разрешения вообще.
В ходе рейда в отношении 12 нарушивших карантинные правила водителей был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. Также были оштрафованы водители такси, не имевшие масок и не установившие в салоне прозрачные перегородки.
Рейды будут продолжаться.