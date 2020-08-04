Оштрафованы председатели муниципалитетов Сумгайыта и Новханы

Выявлены факты незаконной утилизации бытовых отходов

Сотрудники Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают мероприятия в целях предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных 31 июля на территории Сумгайыта и Абшеронского района, были выявлены факты утилизации бытовых отходов в дачном массиве и селе в Новханы, а также на территории супермаркета "Араз" в дачном массиве в Новханы.

За нарушение требований статьи 271 (несоблюдение требований охраны окружающей среды при утилизации и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных проступках в отношении директора указанного маркета Э.Ахмедова, председателя муниципалитета Новханы Ш.Тагиева и председателя муниципалитета Сумгайыта С.Асадова составлены протоколы.

Э.Ахмедов оштрафован на 8000, Ш.Тагиев и С.Асадов – на 3000 манатов каждый.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.