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Оштрафованы председатели муниципалитетов Сумгайыта и Новханы

Оштрафованы председатели муниципалитетов Сумгайыта и Новханы Выявлены факты незаконной утилизации бытовых отходов
Происшествия
4 августа 2020 г. 14:09
Оштрафованы председатели муниципалитетов Сумгайыта и Новханы

Сотрудники Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают мероприятия в целях предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе очередных мероприятий, проведенных 31 июля на территории Сумгайыта и Абшеронского района, были выявлены факты утилизации бытовых отходов в дачном массиве и селе в Новханы, а также на территории супермаркета "Араз" в дачном массиве в Новханы.

За нарушение требований статьи 271 (несоблюдение требований охраны окружающей среды при утилизации и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса об административных проступках в отношении директора указанного маркета Э.Ахмедова, председателя муниципалитета Новханы Ш.Тагиева и председателя муниципалитета Сумгайыта С.Асадова составлены протоколы.

Э.Ахмедов оштрафован на 8000, Ш.Тагиев и С.Асадов – на 3000 манатов каждый.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıt və Novxanı bələdiyyələrinin sədrləri cərimələndi

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