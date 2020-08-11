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Оштрафованы праздновавшие день рождения в Евлахе

Оштрафованы праздновавшие день рождения в Евлахе Оштрафованы праздновавшие день рождения в Евлахе
Происшествия
11 августа 2020 г. 17:41
Оштрафованы праздновавшие день рождения в Евлахе

Сотрудники Евлахского районного отделения полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушений карантина.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД республики, в Евлахское районное отделение полиции поступила информация о праздновании дня рождения в одном из кафе в селе Гарамамедли.

Сотрудники правоохранительных органов выехали по указанному адресу и задержали нарушителей карантина. Были задержаны 9 человек. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYevlaxda ad günü keçirənlər cərimələndi

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