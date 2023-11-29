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Оштрафованы нарушавшие права сотрудников компании

Оштрафованы нарушавшие права сотрудников компании Должностные лица нескольких компаний были оштрафованы за нарушение трудовых прав работников.
Происшествия
29 ноября 2023 г. 17:10
Оштрафованы нарушавшие права сотрудников компании

Должностные лица нескольких компаний были оштрафованы за нарушение трудовых прав работников.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что Управление внеуголовного производства Генеральной прокуратуры провело расследование по случаям нарушений трудовых прав граждан на основании информации от них и Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.

В ходе расследования было установлено, что юридическое лицо ООО Holidays Tour и его глава привлекали граждан к выполнению работ без заключения трудового договора, а должностное лицо ООО İnam 2019 нарушило правила охраны труда. Также было выявлено, что должностное лицо ООО Alioğlu Construction и частный предприниматель А.Мамедов нарушали законодательство при выплате заработной платы сотрудникам.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 192.1, 192.4 и 198.3 Кодекса об административных правонарушениях, были направлены в суд. ООО Holidays Tour было оштрафовано на 20 тысяч манатов, а должностные лица вышеупомянутых компаний - на различные суммы до 5 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке İşçilərin hüquqlarını pozan şirkətlər cərimələnib

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