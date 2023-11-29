Оштрафованы нарушавшие права сотрудников компании

Должностные лица нескольких компаний были оштрафованы за нарушение трудовых прав работников.

Должностные лица нескольких компаний были оштрафованы за нарушение трудовых прав работников.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что Управление внеуголовного производства Генеральной прокуратуры провело расследование по случаям нарушений трудовых прав граждан на основании информации от них и Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.

В ходе расследования было установлено, что юридическое лицо ООО Holidays Tour и его глава привлекали граждан к выполнению работ без заключения трудового договора, а должностное лицо ООО İnam 2019 нарушило правила охраны труда. Также было выявлено, что должностное лицо ООО Alioğlu Construction и частный предприниматель А.Мамедов нарушали законодательство при выплате заработной платы сотрудникам.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 192.1, 192.4 и 198.3 Кодекса об административных правонарушениях, были направлены в суд. ООО Holidays Tour было оштрафовано на 20 тысяч манатов, а должностные лица вышеупомянутых компаний - на различные суммы до 5 тысяч манатов.