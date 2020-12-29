Оштрафованы лица, отправившиеся на отдых в Габалу

В ходе рейда, проведенного сотрудниками Габалинского районного управления полиции, к административной ответственности были привлечены лица, отправившиеся в города и районы, на территории которых действует строгий карантин.

В ходе рейда, проведенного сотрудниками Габалинского районного управления полиции, к административной ответственности были привлечены лица, отправившиеся в города и районы, на территории которых действует строгий карантин.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, по дорогам, ведущим к центрам отдыха, сотрудниками правоохранительных органов были проведены осмотры автомобилей.

В ходе проверок выяснилось, что некоторые лица приехали на отдых с семьями, злоупотребив рабочими разрешениями. Нарушители приводили различные доводы в свое оправдание, чтобы избежать ответственности, однако сотрудниками полиции были доведены до их внимания требования карантинного режима.

Меры в этом направлении продолжаются.