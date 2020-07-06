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Report Georgia

МВД: Оштрафованы 1 898 нарушителей карантина

МВД: Оштрафованы 1 898 нарушителей карантина В целом, предотвращена попытка 490 транспортных средств проехать через соответствующие посты без разрешения
Происшествия
6 июля 2020 г. 12:23
МВД: Оштрафованы 1 898 нарушителей карантина

За прошедшие сутки в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Геранбой, Лянкяран, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов в связи с нарушением специального карантинного режима с 00:00 05.07.2020 по 00:00 06.07.2020 в общей сложности к административной ответственности были привлечены 1 898 участников дорожного движения, в том числе 215 человек по статье 211.2 Кодекса об административных проступках.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции Азербайджана.

За прошедший период с поста на 52-м километре Баку-Губа были возвращены 72 транспортных средства, из которых  27 транспортных средств следовали в направлении района и 45 - в направлении города. С поста на 31-м километре Баку-Шамаха-Евлах – 116 транспортных средств, из которых 60 транспортных средств следовали в направлении района и 56 в направлении города. С 65-го километра Баку-Газах-Грузия - 302 транспортных средства, из которых 207 транспортных средств следовали в направлении района и 95 - в направлении города.

В целом, предотвращена попытка 490 транспортных средств проехать через соответствующие посты без разрешения.

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Версия на азербайджанском языке Karantini pozan 1 898 şəxs cərimələndi

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