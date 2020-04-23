Оштрафованы нарушившие карантин владелец кафе и 9 клиентов

На улице И.Мамедова в Сабаильском районе города Баку обнаружена столовая, работающая в обход правил особого карантинного режима.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ходе мероприятия, проводимого сотрудниками Сабаильского РУП выяснилось, что владелец кафе по названному адресу Сохраб Исаев нарушая правила карантина, принимает клиентов. С.Исаев и 9 находящихся там клиентов были доставлены в 8-ое отделение Сабаильского РУП.

Владелец нарушившего особые карантинные правила кафе был оштрафован на 200 манатов по решению районного суда. В отношении клиентов были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях и в отношении к каждому применен штраф в размере 200 манатов.