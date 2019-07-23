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Оштрафована сеть магазинов Kontakt Home

Оштрафована сеть магазинов Kontakt Home

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана оштрафовала ООО ABC Telekom (сеть магазинов Kontakt Home) на 1300 манатов.

Как сообщает Report, в отношении компании составлен административный протокол по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.

Статья 430.4 КАП подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

За этот административный проступок юридические лица подвергаются штрафу в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

В Бакинском апелляционном суде рассматривается жалоба компании на решение Ясамальского районного суда.

Отметим, что компания ABC Telekom (сеть магазинов Kontakt Home) осуществляет продажу бытового оборудования и мобильных телефонов.

В настоящее время сеть магазинов Kontakt Home охватывает 23 магазина действующих в Баку, Хырдалане, Сумгайыте и Гяндже.

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