Оштрафована известная фармацевтическая компания

Бинагадинский районный суд вынес постановление о наложении административного штрафа на фармацевтическую компанию HB Co LTD.

Как сообщает Report, компания была признана виновной по статье 464 (Уклонение от обязательного аудита) Кодекса об административных проступках АР.

За уклонение от аудита, проводимого в случаях, предусмотренных законом "Об аудиторской службе" Азербайджанкой Республики, юридические лица штрафуются на сумму от 1500 до 2500 манатов.

Жалоба на решение Бинагадинского районного суда города Баку рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Учрежденное в 1997 году ООО HB Co LTD занимается ввозом, маркетингом и реализацией фармацевтической продукции, годовой оборот продаж компании превышает 5 000 000 манатов.