 Наверх

Оштрафована известная фармацевтическая компания

Оштрафована известная фармацевтическая компания

© adobe.stock.com

Бинагадинский районный суд вынес постановление о наложении административного штрафа на фармацевтическую компанию HB Co LTD.

Как сообщает Report, компания была признана виновной по статье 464 (Уклонение от обязательного аудита) Кодекса об административных проступках АР.

За уклонение от аудита, проводимого в случаях, предусмотренных законом "Об аудиторской службе" Азербайджанкой Республики, юридические лица штрафуются на сумму от 1500 до 2500 манатов.

Жалоба на решение Бинагадинского районного суда города Баку рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Учрежденное в 1997 году ООО HB Co LTD занимается ввозом, маркетингом и реализацией фармацевтической продукции, годовой оборот продаж компании превышает 5 000 000 манатов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!