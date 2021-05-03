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Оштрафован председатель муниципалитета Мехдиабада

Оштрафован председатель муниципалитета Мехдиабада Во время мероприятия в Бинагадинском районе в поселке Баладжары во дворе одного из домов были обнаружены крепкие отходы
Происшествия
3 мая 2021 г. 13:15
Оштрафован председатель муниципалитета Мехдиабада
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Сотрудники Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Азербайджана продолжают мероприятия по предотвращению нарушений санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в МВД, в ходе мероприятия, проведенного 1 мая в поселке Мехдиабад Абшеронского района, на территории поселка были обнаружены свалки промышленных и бытовых отходов. За нарушение требований законодательства в отношении председателя муниципалитета Мехдиабад В.Гусейнова составлен протокол и наложено административное взыскание в размере 3 000 манатов.

Во время мероприятия в Бинагадинском районе в поселке Баладжары во дворе одного из домов были обнаружены крепкие отходы. В отношении жильца дома составлен протокол и наложено административное взыскание в размере 500 манатов.

Мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMehdiabad bələdiyyəsinin sədri cərimələnib

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