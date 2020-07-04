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В Исмаиллы полиция прервала застолье по случаю возвращения сына из армии

В Исмаиллы полиция прервала застолье по случаю возвращения сына из армии Отца привлекли к административной ответственности
Происшествия
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4 июля 2020 г. 17:04
В Исмаиллы полиция прервала застолье по случаю возвращения сына из армии

Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции привлекли к административной ответственности отца, организовавшего застолье в связи с возвращением сына с военной службы. 

Как передает верхне-ширванское бюро Report, в результате мероприятий, проведенных с целью пресечения на территории района случаев нарушения объявленного в стране карантинного режима, было установлено, что житель села Гаджихатамли Адалят Керимов устроил застолье во дворе своего дома.

Мероприятие было прервано сотрудниками полиции. За нарушение правил карантина в отношении находившихся там 11 человек был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и применен штраф.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi xidmətdən qayıdan oğluna yığıncaq keçirən ata cərimələndi

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