В Исмаиллы полиция прервала застолье по случаю возвращения сына из армии

Сотрудники Исмаиллинского районного отдела полиции привлекли к административной ответственности отца, организовавшего застолье в связи с возвращением сына с военной службы.
Как передает верхне-ширванское бюро Report, в результате мероприятий, проведенных с целью пресечения на территории района случаев нарушения объявленного в стране карантинного режима, было установлено, что житель села Гаджихатамли Адалят Керимов устроил застолье во дворе своего дома.
Мероприятие было прервано сотрудниками полиции. За нарушение правил карантина в отношении находившихся там 11 человек был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и применен штраф.