Оштрафован 1 291 нарушитель карантинного режима

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Оштрафован 1 291 участник движения с 00:00 22.06.2020 года до 00:00 23.06.2020 года за нарушение ужесточенного карантинного режима, объявленного на территории Баку и Абшерона, а также Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы и Джалилабада, по статье 211.1 Кодекса об Административных правонарушениях были привлечены к ответственности 1 029 лиц.

По статье 211.2 к административной ответственности были привлечены 262 участника транспортного движения, не использовавшие средства индивидуальной защиты дыхательных путей в такси и автобусах. В целом, 1 291 человек.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

175 автотранспортных средств, следующих в направлении столицы были возвращены обратно, и 291 транспортное средство в направлении районов, в целом, 466 автомобилей. Были задержаны 2 человека, разыскиваемые по различным статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.