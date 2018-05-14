Осадки и паводковые воды в Агдаме нанесли ущерб зерновым полям - ВИДЕО

14 мая, 2018 18:19

© Report Агдам. 14 мая. REPORT.AZ/ Осадки и паводковые воды в Агдаме нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству. В основном пострадали зерновые поля, что привело к частичной потере урожая. Карабахское бюро Report предлагает вниманию читателей видеорепортаж.