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    Осадки и паводковые воды в Агдаме нанесли ущерб зерновым полям - ВИДЕО

    © Report

    Агдам. 14 мая. REPORT.AZ/ Осадки и паводковые воды в Агдаме нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству. 

    В основном пострадали зерновые поля, что привело к частичной потере урожая. 

    Карабахское бюро Report предлагает вниманию читателей видеорепортаж. 

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