Осадки и паводковые воды в Агдаме нанесли ущерб зерновым полям - ВИДЕО

Агдам. 14 мая. REPORT.AZ/ Осадки и паводковые воды в Агдаме нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству.
В основном пострадали зерновые поля, что привело к частичной потере урожая.
Карабахское бюро Report предлагает вниманию читателей видеорепортаж.
Агдам. 14 мая. REPORT.AZ/ Осадки и паводковые воды в Агдаме нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству.
В основном пострадали зерновые поля, что привело к частичной потере урожая.
Карабахское бюро Report предлагает вниманию читателей видеорепортаж.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook