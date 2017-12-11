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    Орхан Надиров взят под контроль полиции

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сын покойной народной артистки Ильхамы Гулиевой Орхан Надиров, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, был отпущен на свободу.

    Как сообщает Report, в его отношении избрана мера пресечения в виде пребывания под контролем полиции.

    Отметим, что Орхан Ахмед оглу Надиров, находившийся в розыске по уголовному делу по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере), возбужденному в отношении него следственным отделом Бинагадинского районного отделения полиции, был задержан 8 декабря в результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий.

    Напомним, что И. Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет. Имя О. Надирова и ранее упоминалось в связи с мошенничеством. 

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