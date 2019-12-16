Орхан Мансурзаде освобожден от занимаемой должности

Орхан Мансурзаде освобожден от занимаемой должности

16 декабря, 2019 19:13

https://report.az/storage/news/223027d6cca3c7b26547a44f585f55d4/29ff0670-01d8-4f69-980b-05dfa161e13f_292.jpg Замначальника пресс-службы министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, соответствующим приказом О.Мансурзаде назначен помощником начальника Ясамальского РУП.

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