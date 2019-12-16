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Орхан Мансурзаде освобожден от занимаемой должности

Орхан Мансурзаде освобожден от занимаемой должности

Замначальника пресс-службы министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующим приказом О.Мансурзаде назначен помощником начальника Ясамальского РУП. 

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