Замначальника пресс-службы министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, соответствующим приказом О.Мансурзаде назначен помощником начальника Ясамальского РУП.
Замначальника пресс-службы министерства внутренних дел, полковник полиции Орхан Мансурзаде освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, соответствующим приказом О.Мансурзаде назначен помощником начальника Ясамальского РУП.
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İsmayıl NəsibliАвтор новости