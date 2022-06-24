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Организаторы незаконного пересечения иностранцами госграницы Азербайджана привлечены к ответственности

Организаторы незаконного пересечения иностранцами госграницы Азербайджана привлечены к ответственности Служба госбезопасности и Государственная пограничная служба провели операцию в связи с информацией о незаконном пересечении госграницы Азербайджана.
Происшествия
24 июня 2022 г. 17:09
Организаторы незаконного пересечения иностранцами госграницы Азербайджана привлечены к ответственности

Служба госбезопасности и Государственная пограничная служба провели операцию в связи с информацией о незаконном пересечении госграницы Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе СГБ, в результате оперативно-следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения, что граждане Азербайджана Агаев Расиф Нуфиали оглу 1991 г.р. и Исаев Энвер Абахсан оглу 1970 г.р. в обмен на денежное вознаграждение организовали тайный переход некоторых лиц, проживающих в Иране, на территорию Азербайджана в обход контрольно-пропускных пунктов на охраняемой госгранице.

В рамках уголовного дела, заведенного в СГБ по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору) Р.Агаев и Э.Исаев привлечены к ответственности.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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