В Оренбурге гражданина Азербайджана приговорили к реальному сроку за авиадебош

В Оренбургской области суд вынес приговор гражданину Азербайджана за хулиганство на борту самолета, который был должен 11 марта вылететь из Оренбурга в "Шереметьево".

Как передает Report со ссылкой "Интерфакс", азербайджанец получил два года и месяц в колонии общего режима.

Его признали виновным в хулиганстве и сопротивлении представителю власти, а также в публичном оскорблении представителя власти УК РФ.

Суд и следствие установили, что перед взлетом, когда самолет уже начал руление и разгон, подсудимый начал вести себя агрессивно по отношению к бортпроводникам и другим пассажирам. Командир воздушного судна прервал взлет, вернул самолет на стоянку и передал нарушителя полиции. При этом подсудимый сопротивлялся полицейским и ругался на одного из них нецензурно.

Следствие опросило по делу не менее 40 свидетелей и потерпевших, провело десять осмотров мест происшествий, обысков, выемок и изъяло необходимые документы и видеозаписи, доказавшие вину подсудимого. Также по делу были назначены трасологическая, судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты признали нарушителя вменяемым.