Опубликованы кадры тяжелого ДТП на пешеходном переходе в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства Внутренних Дел (МВД) опубликовал кадры аварии на пешеходном переходе в Баку.

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства Внутренних Дел (МВД) опубликовал кадры аварии на пешеходном переходе в Баку.

В ЦИУТ Report сообщили, что пешеход, воспользовавшийся пешеходным переходом по правилам, был сбит автомобилем.

По имеющейся информации, инцидент произошел 2 июня на пересечении улиц Кероглу Рагимова и Гасана Алиева.

”Центр интеллектуального управления транспортом МВД еще раз призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.