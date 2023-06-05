Опубликованы кадры тяжелого ДТП на пешеходном переходе в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства Внутренних Дел (МВД) опубликовал кадры аварии на пешеходном переходе в Баку.
В ЦИУТ Report сообщили, что пешеход, воспользовавшийся пешеходным переходом по правилам, был сбит автомобилем.
По имеющейся информации, инцидент произошел 2 июня на пересечении улиц Кероглу Рагимова и Гасана Алиева.
”Центр интеллектуального управления транспортом МВД еще раз призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.