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Опубликованы кадры тяжелого ДТП на пешеходном переходе в Баку

Опубликованы кадры тяжелого ДТП на пешеходном переходе в Баку Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства Внутренних Дел (МВД) опубликовал кадры аварии на пешеходном переходе в Баку.
Происшествия
5 июня 2023 г. 13:45
Опубликованы кадры тяжелого ДТП на пешеходном переходе в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства Внутренних Дел (МВД) опубликовал кадры аварии на пешеходном переходе в Баку.

В ЦИУТ Report сообщили, что пешеход, воспользовавшийся пешеходным переходом по правилам, был сбит автомобилем.

По имеющейся информации, инцидент произошел 2 июня на пересечении улиц Кероглу Рагимова и Гасана Алиева.

”Центр интеллектуального управления транспортом МВД еще раз призывает водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda piyada keçidində baş vermiş ağır qəzanın görüntüləri yayılıb - VİDEO

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