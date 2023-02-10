Опубликованы кадры спасения двух подростков из-под завалов в Турции - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана опубликовало кадры спасения двух человек из-под завалов спустя почти четверо суток после землетрясения в Турции.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана опубликовало кадры спасения двух человек из-под завалов спустя почти четверо суток после землетрясения в Турции.

Как сообщили Report в министерстве, в результате поисково-спасательных операций в Кахраманмараше спустя 86 часов после землетрясения был спасен 17-летний подросток, а спустя 89 часов из-под завалов была вызволена 12-летняя девочка.

Отметим, что находящиеся в Турции по поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана продолжают непрерывные поисково-спасательные операции и операции по ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.