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Опубликованы кадры спасения двух подростков из-под завалов в Турции - ВИДЕО

Опубликованы кадры спасения двух подростков из-под завалов в Турции - ВИДЕО Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана опубликовало кадры спасения двух человек из-под завалов спустя почти четверо суток после землетрясения в Турции.
Происшествия
10 февраля 2023 г. 13:34
Опубликованы кадры спасения двух подростков из-под завалов в Турции - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана опубликовало кадры спасения двух человек из-под завалов спустя почти четверо суток после землетрясения в Турции.

Как сообщили Report в министерстве, в результате поисково-спасательных операций в Кахраманмараше спустя 86 часов после землетрясения был спасен 17-летний подросток, а спустя 89 часов из-под завалов была вызволена 12-летняя девочка.

Отметим, что находящиеся в Турции по поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана продолжают непрерывные поисково-спасательные операции и операции по ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xilasedicilərinin 86 və 89 saat sonra iki nəfəri xilas etməsinin görüntüləri yayılıb - VİDEO

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