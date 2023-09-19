Опубликованы фото сотрудников ГААДА, погибших в результате теракта в Ходжавенде

Опубликованы фотографии сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), погибших в результате теракта, вызванного взрывом мины, заложенной в Ходжавенде диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований.

Опубликованы фотографии сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), погибших в результате теракта, вызванного взрывом мины, заложенной в Ходжавенде диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований.

Report представляет фотографии погибших.

Напомним, 19 сентября 2023 года около 03:45 на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша транспортное средство, в котором находились сотрудники ГААДА, подорвалось на противотанковой мине, заложенной армянской диверсионной группой. В результате теракта погибли двое гражданских лиц.