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Опубликовано текущее состояние пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Опубликовано текущее состояние пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку В результате взрыва на объекте в Сабаильском районе пострадал 31 человек, один погиб.
Происшествия
3 апреля 2022 г. 12:17
Опубликовано текущее состояние пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

В результате взрыва на объекте в Сабаильском районе пострадал 31 человек, один погиб.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации Минздрава, Госагентства обязательного медстрахования и TƏBİB.

Из 7 пострадавших, находящихся в отделении реанимации трое находятся в критическом состоянии, состояние 10 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, а 6 человек - как стабильное.

Другие пострадавшие были выписаны после оказания амбулаторной помощи.

Согласно последней информации, двое пострадавших, находившихся на лечении в Наримановском медицинском центре, были осмотрены врачами центра, после оказания первой медицинской помощи отпущены домой.

В результате взрыва пострадали двое иностранцев.

Гражданин Италии госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с травмой лица и челюсти, его состояние стабильное.

Гражданин Сенегала госпитализирован в Наримановский медицинский центр, его состояние оценивается как критическое.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gecə klubunda partlayışda yaralananların hazırkı durumu açıqlanıb

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