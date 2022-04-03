Опубликовано текущее состояние пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

В результате взрыва на объекте в Сабаильском районе пострадал 31 человек, один погиб.
Из 7 пострадавших, находящихся в отделении реанимации трое находятся в критическом состоянии, состояние 10 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, а 6 человек - как стабильное.
Другие пострадавшие были выписаны после оказания амбулаторной помощи.
Согласно последней информации, двое пострадавших, находившихся на лечении в Наримановском медицинском центре, были осмотрены врачами центра, после оказания первой медицинской помощи отпущены домой.
В результате взрыва пострадали двое иностранцев.
Гражданин Италии госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с травмой лица и челюсти, его состояние стабильное.
Гражданин Сенегала госпитализирован в Наримановский медицинский центр, его состояние оценивается как критическое.