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Суд над Варданяном: Представлен полный список переданных Арменией сепаратистам оружия и техники

Суд над Варданяном: Представлен полный список переданных Арменией сепаратистам оружия и техники Стало известно количество и состав вооружения, которым армянское государство через Рубена Варданяна и других лиц снабжало так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" и ее незаконные вооруженные формирования, созданные на оккупированных суверенных терр
Происшествия
17 февраля 2025 г. 20:08
Суд над Варданяном: Представлен полный список переданных Арменией сепаратистам оружия и техники

В суде по уголовному делу Рубена Варданяна представлен полный список вооружения и техники, переданных Арменией бывшему сепаратистскому режиму в Карабахе.

Как передает Report, на сегодняшнем заседании в Бакинском судебном комплексе были оглашены эпизоды обвинительного акта, касающиеся минирования находившихся под оккупацией территорий Азербайджана, пыток заложников и пленных азербайджанцев.

Было отмечено, что Армения вооружала созданную ею на оккупированных суверенных территориях Азербайджана и действовавшую под ее контролем так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" и ее незаконные вооруженные формирования непосредственно через Рубена Варданяна и других лиц.

В общей сложности сепаратистам были переданы 160 единиц различных видов бронетехники, 16 805 903 единиц различных видов стрелкового оружия, его комплектующих и боеприпасов, 230 единиц различных видов минометов, 137 единиц различных противотанковых средств, 162 единицы различных видов артиллерийских орудий, 3 наземные радарные системы и другое военно-техническое имущество, 41 522 единицы различных видов ручных гранат, а также комплекс радиопомех "Поле-21", используемый для отклонения от цели самолетов и другого оборудования, комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", используемый для подавления навигационных и телеметрических сигналов.

Также говорилось об обстоятельствах, сделавших неизбежным начало антитеррористических операций ВС Азербайджана в сентябре 2023 года: в период с 12 по 14 сентября 2022 года в результате интенсивного обстрела с боевых позиций Армении постов охраны и штабов ВС Азербайджана в Зангиланском, Губадлинском, Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском районах были преднамеренно убиты 77 азербайджанских военнослужащих. Также совершены попытки преднамеренного убийства 435 военнослужащих и одного мирного жителя Кяльбаджарского района.

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Версия на английском языке Full list of weapons transferred by Armenia to former separatist regime in Karabakh revealed
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın separatçıları təmin etdiyi silah və texnikaların siyahısı açıqlanıb

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