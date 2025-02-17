Суд над Варданяном: Представлен полный список переданных Арменией сепаратистам оружия и техники

Стало известно количество и состав вооружения, которым армянское государство через Рубена Варданяна и других лиц снабжало так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" и ее незаконные вооруженные формирования, созданные на оккупированных суверенных терр

В суде по уголовному делу Рубена Варданяна представлен полный список вооружения и техники, переданных Арменией бывшему сепаратистскому режиму в Карабахе.

Как передает Report, на сегодняшнем заседании в Бакинском судебном комплексе были оглашены эпизоды обвинительного акта, касающиеся минирования находившихся под оккупацией территорий Азербайджана, пыток заложников и пленных азербайджанцев.

Было отмечено, что Армения вооружала созданную ею на оккупированных суверенных территориях Азербайджана и действовавшую под ее контролем так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" и ее незаконные вооруженные формирования непосредственно через Рубена Варданяна и других лиц.

В общей сложности сепаратистам были переданы 160 единиц различных видов бронетехники, 16 805 903 единиц различных видов стрелкового оружия, его комплектующих и боеприпасов, 230 единиц различных видов минометов, 137 единиц различных противотанковых средств, 162 единицы различных видов артиллерийских орудий, 3 наземные радарные системы и другое военно-техническое имущество, 41 522 единицы различных видов ручных гранат, а также комплекс радиопомех "Поле-21", используемый для отклонения от цели самолетов и другого оборудования, комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", используемый для подавления навигационных и телеметрических сигналов.

Также говорилось об обстоятельствах, сделавших неизбежным начало антитеррористических операций ВС Азербайджана в сентябре 2023 года: в период с 12 по 14 сентября 2022 года в результате интенсивного обстрела с боевых позиций Армении постов охраны и штабов ВС Азербайджана в Зангиланском, Губадлинском, Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском районах были преднамеренно убиты 77 азербайджанских военнослужащих. Также совершены попытки преднамеренного убийства 435 военнослужащих и одного мирного жителя Кяльбаджарского района.