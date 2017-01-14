Определилось время суда по апелляционной жалобе члена NİDA Байрама Мамедова

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Определилась дата судебного заседания по апелляционной жалобе по приговору в отношении члена гражданского движения NİDA Байрама Мамедова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 18 января.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Гасана Ахмедова.

Отметим, что Б.Мамедов обвиняется по ст. 234.4.1(незаконное приобретение или хранение наркотиков в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров группой лиц или же членами организованной преступной группировки) и 234.4.3 (в крупном размере). Согласно официальной информации, у задержанного и в его доме обнаружено и изъято более 2 кг героина.

В судебном процессе Б.Мамедов не согласился с выдвинутыми против него обвинениями и заявил о своей невиновности.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Б.Мамедов был осужден на 10 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, Б.Мамедов подал апелляционную жалобу.