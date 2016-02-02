Определилось время суда над Талехом Багировым

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Определилось время суда по жалобе председателя организации "Движения мусульманского единства" Талеха Багирова, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщил Report адвокат Т.Багирова Джавад Джавадов, процесс назначен на 5 февраля.

Напомним, что причиной переноса судебного процесса, который должен был состояться под председательством судьи Бабека Панахова, стало то, что подсудимого не доставили в суд.

Напомним, что Дж.Джавадов обратился в Насиминский районный суд в порядке судебного контроля в связи с жалобами на то, что Талеху Багирову не разрешают встречаться со своим адвокатом, на нарушение прав, предусмотренных в законе "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы", на его содержание более 24 часов в Следственном изоляторе временного содержания Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Отметим, что Т.Багиров был арестован в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции в поселке Нардаран 26 ноября. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.