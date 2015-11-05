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    Установлено имя адвоката, завладевшего квартирой пожилой женщины

    Эльданиз Керимов приговорен к 7 годам лишения свободы

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Нурлана Рагимли и Эльданиза Керимова, обвиняемых в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова вынесен приговор. 

    Приговором суда Э.Керимов лишен свободы сроком на 7 лет, а Н.Рагимли - на 9 лет. 

    Отметим, что оба обвиняемых в мошенничестве завладели квартирой пожилой русской женщины. Э.Керимов был адвокатом. 

    Н.Рагимли и Э.Керимов обвинялись по ст. 178.3.2 УК.

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