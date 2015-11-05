Установлено имя адвоката, завладевшего квартирой пожилой женщины

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Нурлана Рагимли и Эльданиза Керимова, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова вынесен приговор.

Приговором суда Э.Керимов лишен свободы сроком на 7 лет, а Н.Рагимли - на 9 лет.

Отметим, что оба обвиняемых в мошенничестве завладели квартирой пожилой русской женщины. Э.Керимов был адвокатом.

Н.Рагимли и Э.Керимов обвинялись по ст. 178.3.2 УК.