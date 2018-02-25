Определена личность 18-летнего парня, совершившего суицид в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сумгаит. 25 февраля. REPORT.AZ/ Стала известна личность человека, бросившегося с многоэтажного здания 24 февраля в Сумгайыте.

Как передает местное бюро Report, им оказался житель Сумгайыта Поладзаде Мехти Фируддин оглы 2000 года рождения.

***21:44

Сумгаит. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло самоубийство.

Как передает местное бюро Report, мужчина примерно 40-45 лет бросился с 14-го этажа дома, в котором проживал.

Его личность пока не установлена. По факту ведется расследование.