Оправданный родственник бывшего советника Зии Мамедова впал в кому, совершив попытку самоубийства

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Бывший контролер Государственной автотранспортной службы Ровшан Ахмедов совершил попытку самоубийства.

Как сообщает Report, инцидент произошел минувшей ночью.

Так, Р. Ахмедов выпил лекарства у себя дома. Члены семьи доставили его в Клинический медицинский центр №1 (Семашко). Его жизнь удалось спасти. Р. Ахмедов в настоящее время проходит лечение в Токсикологическом центре больницы. Он находится в коме.

Согласно сообщению, в кармане Р. Ахмедова было найдено письмо. В нем он отметил, что не хочет вновь возвращаться в тюрьму.

Отметим, что Р. Ахмедов был обвинен в присвоении в отношении бывшего советника бывшего министра транспорта Зии Мамедова Чингиза Бахшиева и его дочерей Фатимы Ибрагимовой и Севиль Бахшиевой. Согласно обвинительному акту, он присвоил принадлежащие Ч. Бахшиеву золотые украшения на сумму 800 тыс. манатов.

За это преступление Р. Ахмедов 18 апреля 2016 года был обвинен по статье 178 (мошенничество) УК. Решением Наримановского районного суда он был заключен под стражу сроком на 4 месяца.

Продолжение расследования было поручено Главному управлению по борьбе с организованной преступностью МВД и 17 сентября 2016 года ему было выдвинуто новое обвинение по статье 179.3.2. (присвоение, в крупном размере).

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Р. Ахмедов был оправдан и отпущен на свободу в зале суда. Недовольный решением потерпевший подал апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что Р. Ахмедов после выхода на свободу высказал серьезные обвинения в адрес бывшего советника. После Ч. Бахшиев обратился в Наримановский районный суд, отметив, что Р. Ахмедов обвинил его в более чем 10 тяжких преступлениях. За оскорбление чести и достоинства Ч. Бахшиев попросил осудить Р. Ахмедова по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Решением суда Р. Ахмедов был осужден на исправительные работы сроком на 1 год и 6 месяцев и отдан под надзор полиции. Недовольный решением суда Р. Ахмедов подал апелляционную жалобу.