Опознано тело одного из членов экипажа, погибшего при крушении самолета Silkway в Афганистане - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Опознано тело одного из членов экипажа, погибшего при крушении грузового самолета Ан-12 авиакомпании Silk Way в Афганистане.

Как сообщает Report, тело принадлежит борт-оператору Зульфиеву Азеру Агакиши оглу 1973 года рождения.

Как сообщили Report родственники покойного, тело А.Зульфиева опознано по росту и зубам: "В ближайшие дни нам передадут тело Азера. Он будет похоронен в селе Гилязи Хызинского района".

Как сообщили Report в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, другие тела будут переданы родным в течение 20 дней: "Результаты ДНК анализа становятся известными в течение 20 дней".

Напомним, что разбившийся самолет был арендован у компании Silk Way для выполнения грузовых перевозок внутри Афганистана. Он прибыл в Двайер из Баграна (Афганистан) и направлялся в Мары (Туркменистан) на дозаправку. Груза на борту не было.

На борту самолета находились 9 членов экипажа - Шайданов Рашид Рахманович (гражданин Узбекистана, капитан самолета, 1953 г.р.), Абдуллаев Алтай Огтай оглу (гражданин Азербайджана, второй пилот, 1971 г.р.), Асадуллаев Назим Оруджали оглу (гражданин Азербайджана, штурман, 1968 г.р.), Рзаев Надир Адыгёзал оглу (гражданин Азербайджана, бортинженер, 1964 г.р.), Шахвердиев Фирдовси Шир оглу (гражданин Азербайджана, радиооператор, 1964 г.р.), Зульфиев Азер Агакиши оглу (гражданин Азербайджана, борт-оператор, 1973 г.р.), Заднипрянец Руслан Владимирович (гражданин Украины, техник, 1969 г.р.), Ганжа Андрей Николаевич (гражданин Украины, техник, 1955 г.р.), Алиев Рамзи Махмудович (гражданин Украины, техник, 1963 г.р.).

В результате катастрофы выжили двое граждан Украины - техники Ганжа Андрей и Алиев Рамзи. Их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Баку доставлены "черные ящики" с потерпевшего крушение самолета Ан-12, их состояние оценивается как удовлетворительное. Расшифровкой "черных ящиков" азербайджанская сторона будет заниматься совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК).