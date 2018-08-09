Операция СГБ и полиции в Астаре: изъяты оружие и боеприпасы

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ На территории прекратившей деятельность чайной фабрики в Астаре обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.

Как сообщает Report, информацию распространил сайт министерства внутренних дел.

В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Астаринского района и Службы госбезопасности на основе поступившей информации, при осмотре ныне прекратившей деятельность чайной фабрики на территории села Пенсяр были обнаружены и изъяты 4 автомата, 2 ножа, 1 патронная обойма, противогаз и другие боеприпасы.