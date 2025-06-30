Операция МВД в офисе "Sputnik-Азербайджан" продолжается

Операция МВД в офисе "Sputnik-Азербайджан" продолжается

Правоохранительные органы Азербайджана продолжают операцию в офисе российского агентства "Sputnik-Азербайджан".

Как сообщает корреспондент Report, полиция оцепила территорию вокруг офиса медиаструктуры.

Report подготовил фоторепортаж с места событий.

Отметим, 24 февраля стало известно о ликвидации представительства "Россия сегодня" (Спутник) в Азербайджане. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что медиаресурс может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Несмотря на это, как оказалось, агентство продолжает свою деятельность, а его сотрудники выходят на работу.