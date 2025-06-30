О нас

Операция МВД в офисе "Sputnik-Азербайджан" продолжается

Операция МВД в офисе "Sputnik-Азербайджан" продолжается Операция МВД в офисе "Sputnik-Азербайджан" продолжается
Происшествия
30 июня 2025 г. 15:33
Операция МВД в офисе Sputnik-Азербайджан продолжается

Правоохранительные органы Азербайджана продолжают операцию в офисе российского агентства "Sputnik-Азербайджан".

Как сообщает корреспондент Report, полиция оцепила территорию вокруг офиса медиаструктуры.

Report подготовил фоторепортаж с места событий.

Отметим, 24 февраля стало известно о ликвидации представительства "Россия сегодня" (Спутник) в Азербайджане. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что медиаресурс может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Несмотря на это, как оказалось, агентство продолжает свою деятельность, а его сотрудники выходят на работу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоInterior Ministry's operation in Sputnik-Azerbaijan office continues
Версия на азербайджанском языке ФотоDİN-in “Sputnik-Azərbaycan”ın ofisində əməliyyatdan - FOTOREPORTAJ - VİDEO

Экслюзивные новости

Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi