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    ООН: ряды ИГ и "Аль-Каиды" пополняются угрожающе быстро

    Более 25 тысяч человек из по меньшей мере 100 стран присоединились к джихадистам

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Согласно новому докладу ООН, приток иностранцев в ряды джихадистских группировок - таких как Аль-Каида" и "Исламское государство" – сейчас происходит интенсивнее чем когда-либо и представляет долговременную угрозу глобальной безопасности, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    По данным ООН, число иностранных боевиков в исламистских группировках с лета прошлого года увеличилось на 70%.

    Как отмечают эксперты, более 25 тыс. человек из по меньшей мере 100 стран присоединились к джихадистам, действующим на территории Ирака, Сирии, Ливии, Пакистана и Филиппин.

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