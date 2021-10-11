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Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной очередного обстрела Гянджи армянами

Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной очередного обстрела Гянджи армянами Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной гибели людей и разрушений, произошедших в результате второго обстрела из тяжелых артиллерийских установок вооруженными силам
Происшествия
11 октября 2021 г. 10:27
Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной очередного обстрела Гянджи армянами
Сабина Алиева

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной гибели людей и разрушений, произошедших в результате второго обстрела из тяжелых артиллерийских установок вооруженными силами Армении азербайджанского города Гянджа.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"11 октября 2020 года около 2 часов ночи вооруженные силы Армении с территории этой страны во второй раз обстреляли с использованием запрещенной баллистической ракетной системы Scud-B жилые многоквартирные дома в центральной части расположенного вдали от зоны военных операций города Гянджа. В результате погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети, женщины и старики, был нанесен серьезный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры.

Целенаправленно атакуя гражданское население, Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности положения IV Женевской конвенции, Гаагской конвенции "О защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта", а также режим гуманитарного прекращения огня, объявленный 10 октября 2020 года.

Как омбудсмен я незамедлительно обратилась к влиятельным международным организациям и мировой общественности в связи с регулярными обстрелами вооруженными силами Армении гражданских объектов города Гянджа, многочисленными человеческими жертвами, фактами массовых нарушений прав и свобод человека. В то же время мной была осуществлена очередная миссия по расследованию фактов в Гяндже, на месте были расследованы факты нарушения прав лиц, погибших, раненых, пострадавших от разрушений во время очередного военного нападения со стороны Армении, соответствующий отчет был представлен международным организациям.

В заявлениях с протестами, которые мы направили в международные организации, и в отчетах миссии по расследованию фактов были отражены неопровержимые доказательства.

В связи с первой годовщиной человеческих жертв и разрушений в результате второго обстрела из тяжелых артиллерийских установок города Гянджа, обращаюсь к международной общественности с призывом дать международную правовую оценку фактам грубого нарушения Арменией норм и принципов международного гуманитарного права и принять соответствующие меры для наказания военно-политического руководства Армении, ответственного за эти преступные действия".

Заявление разослано в ряд международных организаций, омбудсменам и национальным институтам по правам человека различных стран, в посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах и посольства зарубежных стран и диаспорские организации Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani ombudsman releases statement on anniversary of Armenia's second attack on Ganja 
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Gəncənin ermənilər tərəfindən növbəti dəfə atəşə tutulmasının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

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