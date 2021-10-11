Омбудсмен выступила с заявлением в связи с годовщиной очередного обстрела Гянджи армянами

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной гибели людей и разрушений, произошедших в результате второго обстрела из тяжелых артиллерийских установок вооруженными силам

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с годовщиной гибели людей и разрушений, произошедших в результате второго обстрела из тяжелых артиллерийских установок вооруженными силами Армении азербайджанского города Гянджа.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"11 октября 2020 года около 2 часов ночи вооруженные силы Армении с территории этой страны во второй раз обстреляли с использованием запрещенной баллистической ракетной системы Scud-B жилые многоквартирные дома в центральной части расположенного вдали от зоны военных операций города Гянджа. В результате погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети, женщины и старики, был нанесен серьезный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры.

Целенаправленно атакуя гражданское население, Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности положения IV Женевской конвенции, Гаагской конвенции "О защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта", а также режим гуманитарного прекращения огня, объявленный 10 октября 2020 года.

Как омбудсмен я незамедлительно обратилась к влиятельным международным организациям и мировой общественности в связи с регулярными обстрелами вооруженными силами Армении гражданских объектов города Гянджа, многочисленными человеческими жертвами, фактами массовых нарушений прав и свобод человека. В то же время мной была осуществлена очередная миссия по расследованию фактов в Гяндже, на месте были расследованы факты нарушения прав лиц, погибших, раненых, пострадавших от разрушений во время очередного военного нападения со стороны Армении, соответствующий отчет был представлен международным организациям.

В заявлениях с протестами, которые мы направили в международные организации, и в отчетах миссии по расследованию фактов были отражены неопровержимые доказательства.

В связи с первой годовщиной человеческих жертв и разрушений в результате второго обстрела из тяжелых артиллерийских установок города Гянджа, обращаюсь к международной общественности с призывом дать международную правовую оценку фактам грубого нарушения Арменией норм и принципов международного гуманитарного права и принять соответствующие меры для наказания военно-политического руководства Армении, ответственного за эти преступные действия".

Заявление разослано в ряд международных организаций, омбудсменам и национальным институтам по правам человека различных стран, в посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах и посольства зарубежных стран и диаспорские организации Азербайджана.