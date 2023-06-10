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Омбудсмен выразила протест против продления срока заключения азербайджанского военнослужащего, взятого в плен Арменией

Омбудсмен выразила протест против продления срока заключения азербайджанского военнослужащего, взятого в плен Арменией Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики выразила протест против продления срока заключения азербайджанского военнослужащего, взятого в плен Арменией и незаконно лишенного свободы.
Происшествия
10 июня 2023 г. 13:10
Омбудсмен выразила протест против продления срока заключения азербайджанского военнослужащего, взятого в плен Арменией

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики выразила протест против продления срока заключения азербайджанского военнослужащего, взятого в плен Арменией и незаконно лишенного свободы.

Как сообщает Report, в заявлении омбудсмена отмечается, что в апреле 2023 года военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габил оглу и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, пропавшие без вести на территории вдоль границы с Арменией в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики, были лишены свободы по ложному обвинению.

"В течение этого периода им не был предоставлен адвокат, их подвергали пыткам и жестокому обращению, чем грубо нарушили нормы международного права.

К сожалению, мы хотели бы отметить, что, несмотря на неоднократные обращения по этому вопросу, власти Армении, которые по-прежнему занимают враждебную позицию, в очередной раз продемонстрировали свое намерение сорвать продолжающиеся мирные переговоры, игнорируя требования международного права, продлив сроки заключения удерживаемых лиц.

На так называемом "судебном процессе" в Армении было принято предвзятое "решение" о незаконном лишении свободы наших военнослужащих и продлении срока их заключения, что полностью противоречит нормам и принципам международного права. Мы в очередной раз настоятельно требуем немедленного освобождения наших военнослужащих.

Как Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, я призываю международное сообщество предпринять серьезные и действенные шаги для освобождения наших военнослужащих, находящихся в плену" - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın əsir götürdüyü Azərbaycan hərbçisinin həbs müddətinin uzadılmasına etiraz edib

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