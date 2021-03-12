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Омбудсмен встретилась с Бахтияром Гаджиевым 

Омбудсмен встретилась с Бахтияром Гаджиевым  Активист Бахтияр Гаджиев встретился с омбудсменом Сабиной Алиевой.
Происшествия
12 марта 2021 г. 17:35
Омбудсмен встретилась с Бахтияром Гаджиевым 

Активист Бахтияр Гаджиев встретился с омбудсменом Сабиной Алиевой.

Как сообщает Report, об этом Б.Гаджиев написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

"Сегодня в связи с последними событиями мы встретились с Уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики Сабиной ханум Алиевой. Она приняла меня, выслушала мою жалобу, обещала в пределах своих полномочий взять мой вопрос под контроль, направить соответствующие обращения в правоохранительные органы...

Аппарат омбудсмена не является правоохранительным, следственным органом, но так или иначе было приятно наблюдать оперативную реакцию и гуманное отношение Сабины ханум", - написал Б.Гаджиев.

Отметим, что в социальных сетях были распространены личные сообщения и аудиозаписи, якобы, принадлежащие Б.Гаджиеву.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Bəxtiyar Hacıyevlə görüşdü

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