Омбудсмен провела оценочную миссию на разрушенных кладбищах в Физули и Зангилане

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева провела оценочную миссию по расследованию фактов в связи с разрушением кладбищ со стороны Армении в период оккупации.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева провела оценочную миссию по расследованию фактов в связи с разрушением кладбищ со стороны Армении в период оккупации.

Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена, основная цель таких визитов - мониторинг по выявлению умышленного уничтожения Арменией принадлежащих азербайджанцам могил на оккупированных азербайджанских землях в течение почти 30 лет, имеющихся правонарушений и доведение их до сведения международной общественности.

Первую оценочную миссию омбудсмен Сабина Алиева осуществила в освобожденном от оккупации городе Физули и на кладбищах ряда деревень Физулинского района – Гараханбейли, Дедели, Курдлар. Во время проверок выявлено тотальное разрушение всех этих кладбищ.

Очередная оценочная миссия омбудсмена прошла в Зангиланском районе. Были осмотрены кладбища разрушенных деревень Мамедбейли и Агалы Зангиланского района, собраны доказательства.

В рамках оценочной миссии установлено и то, что в период оккупации Армения, нарушившая нормы международного права и международного гуманитарного права, разрушила могилы на этих кладбищах , а также заминировала эти территории.

На основе собранных материалов будет подготовлен отчет, который представят международным организациям, осуществляющим деятельность в сфере прав человека.