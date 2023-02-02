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Омбудсмен Азербайджана встретилась с Бахтияром Гаджиевым

Омбудсмен Азербайджана встретилась с Бахтияром Гаджиевым Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с Бахтияром Гаджиевым и поинтересовалась состоянием его здоровья.
Происшествия
2 февраля 2023 г. 12:55
Омбудсмен Азербайджана встретилась с Бахтияром Гаджиевым

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с Бахтияром Гаджиевым и поинтересовалась состоянием его здоровья.

Об этом Report сообщил источник в аппарате омбудсмена.

Омбудсмен С.Алиева и члены национальной превентивной группы в индивидуальном порядке встретились с объявившим голодовку Бахтияром Гаджиевым. Во время встречи омбудсман выслушала Б Гаджиева, поинтересовалась состоянием его здоровья, на месте был рассмотрен вопрос обеспечения его прав.

На встрече также присутствовали психологи и врачи.

Было отмечено, что также были рассмотрены обращения, поступившие в адрес омбудсмена от членов семьи и правозащитников в связи с правами Б.Гаджиева.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Bəxtiyar Hacıyevi qəbul edib, səhhəti ilə maraqlanıb

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