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Омбудсмен обратился к международным организациям в связи с обнаружением взрывчатки в школе в Ходжавенде

Омбудсмен обратился к международным организациям в связи с обнаружением взрывчатки в школе в Ходжавенде Тот факт, что в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, неоднократно попадались мины-ловушки, импровизированные взрывные устройства, еще раз подтверждает террористическую политику Армении в отношении а
Происшествия
18 декабря 2023 г. 20:58
Омбудсмен обратился к международным организациям в связи с обнаружением взрывчатки в школе в Ходжавенде

Тот факт, что в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, неоднократно попадались мины-ловушки, импровизированные (самодельные) взрывные устройства, еще раз подтверждает террористическую политику Армении в отношении азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой по поводу обнаружения взрывного устройства-ловушки в школе, расположенной в Ходжавенде.

"Во время операций, проводимых сотрудниками Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в школе, расположенной на территории села Йемишджан Ходжавендского района, в одном из классов была обнаружена ручная граната Ф-1, закрепленная скотчем к письменному столу.

Размещение в учебном заведении мины-ловушки, которая была переведена в боевой режим и прикреплена веревкой к стулу и ручке двери, показывает, что террор направлен против мирного гражданского населения.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики решительно осуждаю преступные действия Армении, сопровождающиеся грубым нарушением фундаментальных прав и свобод человека мирного населения, , и призываю международные организации решительно отреагировать на подобные действия", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Xocavənddəki məktəbdə partlayıcının aşkarlanması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara səslənib

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