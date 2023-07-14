Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с минным террором Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева отреагировала на подрыв мирного жителя на мине в Кяльбаджаре.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева отреагировала на подрыв мирного жителя на мине в Кяльбаджаре.

Как сообщает Report, омбудсмен заявила, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают представлять серьезную угрозу жизни мирных жителей:

"13 июля текущего года в результате подрыва мины на территории села Сеидляр Кяльбаджарского района получил травмы гражданин Азербайджана, занимающийся частной предпринимательской деятельностью.

Минный террор, осуществляемый Арменией в отношении нашей страны, приводит к гибели или увечьям наших военнослужащих и мирных жителей, а также тормозит возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли, препятствует деятельности субъектов предпринимательства, проводимым в регионе работам по строительству и восстановлению.

Установление мин на освобожденных территориях Азербайджана и непредоставление точных карт минных полей наглядно демонстрируют неуважение Арменией норм и принципов международного права и международного гуманитарного права.

Как Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики призываю соответствующие международные организации предпринять решительные шаги для прекращения минного террора со стороны Армении, передачи нашей стране точных мест мин, установленных на освобожденных от оккупации территориях".